Bakan Bayraktar: Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.
Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) April 2, 2025
Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir.
Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve… pic.twitter.com/SIiUaS6wXy
Bayraktar, "Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.