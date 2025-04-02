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Ekonomi

Bakan Bayraktar: Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları ancak toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır." ifadesini kullandı.

Başak Erkalan  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Bakan Bayraktar: Yerli ve milli markaları hedef alan sözde boykot çağrıları toplumsal huzuru bozmakla sınırlı kalır

Ankara

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Bayraktar, "Ülkemizi ekonomik anlamda zora sokmaya çalışıp, hedef gösterenlere yine milletimiz en güzel cevabı verecektir. Biz yerli ve milli kurumlarımızın, başta üretim, istihdam ve yatırımları olmak üzere bütün doğru adımlarında yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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