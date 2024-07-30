Dolar
33.09
Euro
35.78
Altın
2,403.94
ETH/USDT
3,299.90
BTC/USDT
66,066.00
BIST 100
10,691.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile enerjide işbirliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldığını bildirdi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı

Ankara

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Aşkabat ziyareti kapsamında Enerji Bakanı Annageldi Saparov ve Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev ile bir araya geldiğini kaydetti.

Garlyev ile yapılan görüşmede doğal gaz alanında halihazırda devam eden işbirliğinin yanına maden alanını da eklemek için atılabilecek adımları değerlendirdiklerini belirten Bayraktar, "İnanıyorum ki doğal gazda olduğu gibi maden alanında da birlikte çalışarak iki ülkenin faydasına olacak projelere imza atacağız." ifadelerini kullandı.

Aşkabat temasları kapsamında Saparov ile de bir araya gelen Bayraktar, elektrik üretimine ilişkin gelecek dönem stratejilerinin paylaşıldığını aktardı.

Bayraktar, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik üretiminin yanı sıra komşularımızla ve bölgemizdeki ülkelerle elektrik enterkonneksiyonunun genişletilmesinin önemine dikkat çektik. Bu alanlarda olası işbirliği imkanlarını ele aldık. Türkmenistan ile uzun yıllara varan iyi ilişkilerimizin elektrik alanında atacağımız yeni adımlarla birlikte daha da ileri taşınacağına inanıyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist teslim oldu
Denizli Çivril'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir Urla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Sakarya'da çıkan yangında 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü
Kütahya'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı

Bakan Bayraktar, Türkmenistan ile olası işbirliklerine yönelik görüşmeler yaptı

Çağın petrolü olarak adlandırılan “veriler” tehdit mi fırsat mı?

Türkiye'nin 2050'de enerjisinin yüzde 20'sini yeşil hidrojenden karşılayabileceği hesaplanıyor

Yüzer üretim tesisi 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak

Yüzer üretim tesisi 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak
Derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosuna yüzer üretim tesisi dahil edildi

Derin deniz sondaj ve sismik arama gemi filosuna yüzer üretim tesisi dahil edildi
Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi, komisyonda kabul edildi

Tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi, komisyonda kabul edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet