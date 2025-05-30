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Ekonomi

Bakan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Oumarou ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyetle enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.

Başak Erkalan  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Bakan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Oumarou ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü

Ankara

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakan Oumarou ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.

Görüşmede, madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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