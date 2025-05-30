Bakan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Oumarou ile enerjide işbirliği imkanlarını görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyetle enerji alanında işbirliği imkanlarını ele aldıklarını bildirdi.
Ankara
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuk bakan Oumarou ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirtti.
Nijer Petrol Bakanı Sayın Sahabi Oumarou ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) May 30, 2025
Madencilikte süregelen iş birliğimizin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni iş birliği imkânlarını kapsamlı biçimde ele aldık.
Karşılıklı… pic.twitter.com/ATa32ddmD6
Görüşmede, madencilikte süregelen işbirliklerinin ardından petrol arama ve üretimi üzerine teknoloji ve bilgi transferine dayalı yeni işbirliği imkanlarını kapsamlı biçimde ele aldıklarını belirten Bayraktar, "Karşılıklı fayda ve sürdürülebilirlik ilkesiyle şekillenen ortak çalışmalarımızı daha da derinleştirerek iki ülke arasında uzun vadeli stratejik bir enerji ortaklığı kurmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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