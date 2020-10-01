Bakan Albayrak: Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadesini kullandı.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.
Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısı yatırımcılarımıza hayırlı olsun. Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 1, 2020
Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir. https://t.co/51lwXbYkio
Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.