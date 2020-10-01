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Ekonomi

Bakan Albayrak: Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısına ilişkin, "Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 01.10.2020
Bakan Albayrak: Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan, Borsa İstanbul Pay Piyasası yapısının sadeleştirilerek yeniden gruplandırılmasına ilişkin paylaşım yaptı.

Borsa İstanbul'un yeni pazar yapısının yatırımcılara hayırlı olmasını dileyen Albayrak, "Türkiye sermaye piyasalarını büyütmek, daha fazla yatırımcının bu kaynaklardan faydalanması YEP'te önceliklerimiz arasındaydı. Yeni hisse gruplandırması daha sade ve yatırımcılar açısından öngörülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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