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Ekonomi

Bakan Albayrak: Peak Games'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Mustafa Çalkaya   | 01.06.2020
Bakan Albayrak: Peak Games'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

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