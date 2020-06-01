Bakan Albayrak: Peak Games'in satışı Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak, 1.8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınarak Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar! @PeakCom https://t.co/7iVaoPPj1e— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 1, 2020
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