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Ekonomi

Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum'a yanaştırıldı

Bahama bayraklı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Ali Ballı   | 23.06.2022
Bahama bandıralı kruvaziyer Seabourn Encore, Bodrum'a yanaştırıldı

Muğla

Bodrum Cruise Port iskelesine yanaşan ve Marmaris Limanı'ndan gelen 383 yolcu ile 400 personelin bulunduğu 180 metrelik gemideki çoğunluğu ABD'li ve İngiliz turistler, çıkış işlemlerinin ardından iskeleden ayrıldı.

Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet caddelerinde yürüyüş yapan turistler, buralarda hediyelik eşyalardan da satın aldı.

Gemi akşam saatlerinde Yunanistan'ın Santorini Limanı'na hareket edecek.

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