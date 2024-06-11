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Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon dolarlık insani yardım sağladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon dolar tutarında insani yardım sağladıklarını bildirdi.

Ruslan Rehimov  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Azerbaycan, savaş döneminde Ukrayna'ya 40 milyon dolarlık insani yardım sağladı Fotoğraf: Arsen Dzodzaiev/AA

Bakü

Bayramov, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2024 Ukrayna İyileştirme Konferansı"na katılarak konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın her zaman Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiğini söyleyen Bayramov, çatışmanın sona ermesi ve sorunun uluslararası hukuk kurallarına dayanarak diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya insani destek sağlayan ilk ülkelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan bugüne kadar ilaç, gıda, elektrik jeneratörleri de dahil olmak üzere Ukrayna'ya 40 milyon dolar tutarında insani yardım sağlamıştır." dedi.

Mayın temizleme hususunda da destek verdiklerini dile getiren Bayramov, Azerbaycan'ın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini kaydetti.

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