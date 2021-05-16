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Ekonomi

Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip" uygulamasıyla yanmayan sokak lambalarının kullanıcılar tarafından paylaşılmasıyla sorunların yüzde 99,71 oranında çözüldüğünü bildirdi.

Murat Temizer   | 16.05.2021
Aydınlatma Mobil Takip uygulamasıyla yanmayan sokak lambaları tespit ediliyor

Ankara

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu uygulamayı 161 bin 604 kişinin kullandığını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, ihbar sayısının 574 bin 300, çözümlenen ihbar oranının ise yüzde 99,71 olduğunu belirtti.

Dönmez, "Aydınlatma Mobil Takip uygulamamızla yanmayan sokak lambası kalmayacak. Hedefimiz, artırdığımız altyapı yatırımlarıyla tüm Türkiye'de arızaları yüksek hız ve teknolojiyle çözmek." ifadelerini kullandı.

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