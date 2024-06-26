Dolar
33.00
Euro
35.30
Altın
2,316.47
ETH/USDT
3,387.10
BTC/USDT
61,575.00
BIST 100
10,679.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

Avrupalı elektrik şirketlerinin planları 2035'e kadar gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı içermiyor

Avrupa'daki 5 büyük elektrik şirketinin iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2035 itibarıyla doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmaya yönelik taahhütleri olmadığı tespit edildi.

Nuran Erkul Kaya  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Avrupalı elektrik şirketlerinin planları 2035'e kadar gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı içermiyor

Londra

Uluslararası sivil toplum kuruluşları Fosil Yakıtların Ötesinde (Beyond Fossil Fuels) ve Reclaim Finance tarafından Avrupalı elektrik şirketlerinin enerji dönüşüm planlarının ilk kez analiz edildiği rapora göre, şirketler Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ve Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli'nin tavsiye ettiği şekilde hareket etmiyor.

Enel, ENGIE, EPH, Iberdrola ve Statkraft'ın yenilenebilir enerji yatırımlarında umut verici bir artış söz konusu. Ancak, bu 5 büyük elektrik şirketinin iklim hedefleriyle uyumlu olacak şekilde 2035 itibarıyla doğal gazdan elektrik üretimini sonlandırmaya yönelik taahhütleri bulunmuyor ve bu şirketlerden Enel, ENGIE ve EPH ise gazdan elektrik üretim santralleri geliştirmeye de devam ediyor.

Rapora göre, bu yönde ilerleyen şirketler Avrupa'da yenilenebilir enerjiye geçişi baltalarken, faaliyet gösterdikleri ülkeleri de daha fazla gaz kullanmaya mecbur bırakacak stratejiler izliyor.

Reclaim Finance Proje Koordinatörü Pierre-Alain Sebrecht, rapora ilişkin değerlendirmesinde, EPH, Enel ve ENGIE'nin "sözde geçiş planlarının" fosil yakıtlardan uzaklaşmayı sağlamada başarısız olduğunu belirterek, "Bu haliyle planlar, el freni çekili bir araba kullanmaya benziyor. Yeni gaz yakıtlı elektrik santralleri geliştirme taahhütleri gelecekte de emisyonlara yol açacak ve Avrupa'nın iklim hedeflerine ulaşmasını engelleyecek." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin finansal destekçilerini net sıfır emisyon taahhütlerini yerine getirememe riskiyle karşı karşıya bırakacaklarını dile getiren Sebrecht, "Finans kuruluşları enerji şirketlerini gerçek geçiş planlarını benimsemeye zorlamalı ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasını desteklemeli." uyarısında bulundu.

Beyond Fossil Fuels Kampanyacısı Brigitte Alarcon ise bugünkü finansman kararlarının Avrupa'nın 2035'e kadar enerji sektörünü karbonsuzlaştırmada ne kadar başarılı olacağını belirleyeceğinin altını çizdi.

IEA'in 2050 Net Sıfır Emisyon senaryosuna göre, 2030'a kadar kömürden elektrik üretiminin sonlandırılmasının yanı sıra, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde net sıfır emisyonlu bir enerji sistemi için gazdan elektrik üretiminin de 2035'e kadar sonlandırılması kritik önem taşıyor. Bu senaryo, küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için yüzde 50 şans sunarken, yatırım ve finansmanın sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uyuşturucu kaçakçılığından kırmızı bültenle aranan Kerim Dağlıoğlu İspanya'da yakalandı
Korunan alanlar Kurban Bayramı tatilinde 5,3 milyon ziyaretçiyi ağırladı
Türkiye ve dünya gündemi
İstanbul'da TEM Otoyolu'nda 15 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Tatvan Turistik Treni Bitlis'e ulaştı

Benzer haberler

Avrupalı elektrik şirketlerinin planları 2035'e kadar gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı içermiyor

Avrupalı elektrik şirketlerinin planları 2035'e kadar gazdan elektrik üretimini sonlandırmayı içermiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet