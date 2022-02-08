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Ekonomi

Avrupa'da otomobil satışlarının salgın öncesinin altına kalması bekleniyor

Avrupa'da geçen yıl Kovid-19 ve çip krizi nedeniyle gerileyen otomobil satışlarının, bu yıl da salgın öncesi seviyelerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

Ata Ufuk Şeker   | 08.02.2022
Avrupa'da otomobil satışlarının salgın öncesinin altına kalması bekleniyor

Brüksel

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), 2022 yılı otomobil satış tahminlerine ilişkin açıklama yayımladı.

AB ülkelerinde 2021 yılında yeni otomobil satışlarının çip kıtlığı nedeniyle gerilediği anımsatılan açıklamada, çip arzının 2022'de istikrar kazanması ile AB'deki yeni binek araç satışlarının bu yıl yüzde 8 artarak ve 10,5 milyona ulaşacağı öngörüldü.

Açıklamada, 2022'deki toplam yeni otomobil satış rakamının Kovid-19 salgını öncesindeki 2019 yılı seviyesinin yüzde 20 altında seyredeceği ifade edildi.

Avrupa'nın stratejik endüstrilerinin çip krizi gibi olumsuz durumlardan korunması gerektiği kaydedilen açıklamada, AB'nin çip gibi ürünlerde denizaşırı tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada, tedarik sorunlarına rağmen AB genelinde satılan yaklaşık her 5 yeni otomobilin 1'inin elektrikli olduğu ifade edildi.

Halihazırda, altyapı yayılma hızının elektrikle şarj edilebilen arabalara yönelik tüketici talebinin çok gerisinde kaldığı hatırlatılan açıklamada, 2017 ile 2021 arasında AB'de elektrikli otomobil satışlarının 10 kattan fazla artarken şarj istasyonları sayısının ancak 2,5 kat arttığı belirtildi.

Açıklamada, şarj istasyonları kurulumuna hız verilmesi gerektiği aksi halde önemli sorunlar yaşanabileceği kaydedildi.

AB ülkelerinde salgın öncesindeki 2019 yılında 13 milyon adedi aşan otomobil satışları, 2020'de 9,9 milyona, 2021'de ise 9,7 milyona gerilemişti.

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