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Ekonomi

Avrupa vatandaşlarının en büyük endişesi "hayat pahalılığı" ve "ekonomik durum"

Avrupa vatandaşlarını endişelendiren ve son düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde oy kullanmaya teşvik eden başlıca konuların artan fiyatlar ve hayat pahalılığı olduğu belirlendi.

Melike Pala  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Avrupa vatandaşlarının en büyük endişesi "hayat pahalılığı" ve "ekonomik durum" Fotoğraf: Julien Mattia/AA

Ankara

AP tarafından yapılan AB Seçim Sonrası Anketi'nde 150 milyondan fazla Avrupalı seçmene, kendilerini 6-9 Haziran'da düzenlenen seçimlerde sandık başına gitmeye iten sebepler soruldu. Bu sebepler arasında ekonomik kaygılar başı çekti.

"Artan fiyatlar ve hayat pahalılığı" yüzde 42, "ekonomik durum" ise yüzde 41 ile seçmenleri sandık başına yönlendiren iki ana kaygı oldu.

Diğer sebepler arasında yüzde 34 ile uluslararası durum, yüzde 32 ile demokrasi ve hukukun üstünlüğünün savunulması, yüzde 28 ile göç meselesi, yine yüzde 28 ile çevre ve iklim krizinin yanı sıra AB'nin savunma ve güvenlik politikaları yer aldı.

AB'ye en fazla destek Portekiz'den, en az destek Yunanistan'dan

Katılım oranının yüzde 51 civarında tespit edildiği seçimlerde 16 üye ülkede katılımın bir önceki seçime göre artığı görüldü. Gençlerin katılımının ise 2019'a kıyasla azaldığı dikkati çekti.

25-39 yaş arası kişilerin yaklaşık yüzde 46'sı sandık başına gitti. 15-24 yaş arası gençlerin sadece üçte birinden fazlası oy kullandı.

AB vatandaşlarının yüzde 42'si Parlamento hakkında olumlu görüşe sahipken, Portekiz (yüzde 75), İrlanda (yüzde 71) ve İsveç (yüzde 62) AB'ye en fazla desteği veren ülkeler olarak tespit edildi.

AB hakkında olumlu görüş ve desteğin en az olduğu ülkeler ise yüzde 24 ile Yunanistan, yüzde 29 ile Çekya, yüzde 27 ile Fransa ve Avusturya oldu.

AP Başkanı Roberta Metsola, bulgulara ilişkin yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki haftalarda AP, yeni AB Komisyonunun insanlar için öncelikli olan hayat pahalılığı, ekonomimizin durumu, demokrasi, hukukun üstünlüğü, göç ve güvenlik gibi konuları ele almasını sağlamak üzere çalışmalarda bulunacak. AP, AB'de halkın sesini duyurmak için çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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