Ekonomi, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya 90 milyar avro kredi sürecine yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Avrupa Birliği (AB) destek kredisi sağlanması için geliştirilmiş işbirliği prosedürü uygulanmasını onayladı.

Ata Ufuk Şeker  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'nın 2026-2027 yıllarındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesi öngörülen destek kredisi görüşüldü.

AP milletvekilleri, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk destek kredisi sağlamak için geliştirilmiş işbirliği prosedürünün uygulanmasına ilişkin AB Konseyi kararını 499 evet, 135 hayır oyuyla onayladı.

Ukrayna'ya AB destek kredisi, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılmıştı.

Çekya, Macaristan ve Slovakya, Ukrayna'ya yönelik krediyi desteklemediği için sürecin diğer AB üyesi ülkelerin belirli alanlarda işbirliği yapmasına olanak tanıyan geliştirilmiş işbirliği prosedürü ile ilerlemesine karar verilmişti.

AB kurallarında, geliştirilmiş işbirliği prosedürü AP onayını gerektiriyor.

AB, sermaye piyasalarından 90 milyar avro tutarında ortak borçlanma yapmayı ve bu kaynakla gelecek 2 yıl Ukrayna'yı finanse etmeyi planlıyor.

