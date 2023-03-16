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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin ediliyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının tahmin edildiğini, bu nedenle de Banka'nın faiz artış kararı aldığını belirtti.

Gökhan Kurtaran  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde: Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin ediliyor

Londra

Lagarde, EBC'nin yönetim merkezi Frankfurt'ta, Banka'nın politika faiz kararının ardından basın toplantısı yaptı.

Toplantıda konuşan Lagarde, "Enflasyonun çok uzun süre çok yüksek kalacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Yönetim Konseyi, bugün 3 temel ECB faiz oranını 50 baz puan artırmaya karar verdi." dedi.

Belirsizliklerin, veri odaklı ilerlenmesi yönündeki kararı destekler nitelikte olduğunu vurgulayan Lagarde, "Yönetim Konseyi, mevcut piyasa gerilimlerini yakından izlemektedir, Avro Bölgesi'ndeki fiyat istikrarını ve finansal istikrarı korumak için gerektiğinde yanıt vermeye hazırdır. Avro Bölgesi bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite pozisyonları ile dirençlidir." ifadelerini kullandı.

Lagarde, gelişmelerin, Banka'nın temel büyüme ve enflasyona ilişkin beklentilerini değiştirebileceğini söyledi.

"Banka, gerektiğinde fiyat istikrarının korunması için harekete geçmeye hazır"

Christine Lagarde, enflasyona ilişkin olarak, fiyat baskılarının ağırlıklı olarak gıda fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen halen güçlü olduğunu kaydetti.

Lagarde, enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle hükümetlerin de hanehalkına verdiği desteği kademeli olarak azaltmasının önem kazanacağını vurguladı.

Halen uzun vadeli enflasyon beklentileri ve Banka'nın hedef seviyesinin yüzde 2 olarak muhafaza edildiğini aktaran Lagarde, Banka'nın gerektiğinde fiyat istikrarının korunması için harekete geçmeye hazır olduğunu kaydetti.

ECB, bugün 3 temel politika faizini 50 baz puan artırarak 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldı.

ECB'den yapılan açıklamada, refinansman faizinin yüzde 3,50'ye, mevduat faizinin yüzde 3'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 3,75'e yükseltildiği bildirildi.

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