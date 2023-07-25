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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası: Avro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Banka Kredi Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'nde hem firmalar hem de hanehalkının kredi talebi keskin şekilde azalırken, bankaların takipteki kredilere yönelik endişesi artıyor.

Emre Gürkan Abay  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
Avrupa Merkez Bankası: Avro Bölgesi'ndeki kredi talebinde keskin düşüş yaşandı

Moskova

ECB, Temmuz 2023'e ilişkin Banka Kredi Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki bankaların şirketlere yönelik kredi onaylama süreçlerindeki şartlar bu yılın ikinci çeyreğinde sıkılaştırıldı.

Ekonomik görünüm, yüksek risk algısının ana nedeni olurken, bankaların kredi süreçlerindeki şartların bu yılın üçüncü çeyreğinde de sıkılaştırılması bekleniyor.

Bölgedeki firmaların kredi talebinde keskin bir düşüş yaşanırken, artan faiz oranları, azalan kredi talebinin ana etkeni olarak ön plana çıktı.

Artan faiz oranlarının yanı sıra düşük tüketici güveni nedeniyle tüketici kredisi ve hanehalkına verilen diğer kredilere olan talepte de net düşüş yaşanırken, söz konusu düşüşün başta konut kredisi olmak üzere devam etmesi bekleniyor.

Avro Bölgesi bankalarının, takipteki kredilere yönelik endişesi de artarken, bankaların kredilere yönelik risk algısı yükseldi ve risk toleransları azaldı.

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