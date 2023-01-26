Avrupa elektriğinin beyin takımı, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de buluşacak
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürü İzzet Alagöz, İstanbul'da ekim ayında elektrik alanında uluslararası bir enerji konferansına ev sahipliği yapacaklarını söyledi.
Roma
Uluslararası Büyük Enerji Sistemleri Konseyi (CIGRE) Güneydoğu Avrupa Bölge Konseyi'nin (SEERC) iki gün sürecek geleneksel çalıştayı, Türkiye’nin dönem başkanlığında İtalya'nın başkenti Roma'daki Sapienza Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde başladı.
SEERC üyesi 17 Avrupa ülkesinden uzmanlar, akademisyenler ve üst düzey yetkililerin katıldığı çalıştayda, üye ülkelerin elektrikle ilgili sorunları masaya yatırıldı.
Çalıştayın açılışını yapan CIGRE Türkiye Ulusal Komite Başkanı ve EÜAŞ Genel Müdürü Alagöz, ilk gün oturumlarının ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunarak, "Güneydoğu Avrupa'nın elektrik üreticileri, dağıtıcıları ve ileticileri arasında bilgi alışverişi yapmak için bölgenin sorunlarını konuşmak üzere 17 ülkenin üye olduğu SEERC grubu altında bir araya geldi. Avrupa'daki elektrikle ilgili problemleri konuştuğumuz, birbirimize tecrübe paylaşımı yaptığımız bir toplantı oldu. Özellikle günümüzde yaşadığımız elektrik dünyasıyla ilgili problemleri görüşüyoruz." dedi.
Türkiye’nin iki yıldır Güneydoğu Avrupa'nın elektrik alanındaki liderliğini üstlendiğine işaret eden Alagöz, "SEERC'in dönem başkanlığını üstlendiğimiz bir zamanda Avrupa'da çok enteresan bir krizle karşılaştık. Kovid-19'dan çıkmış dünya tedarik zincirinde korkunç kırılma ve sıkıntılar yaşarken hem de Ukrayna-Rusya savaşı özellikle Avrupa'nın içerisine düştüğü korkunç bir enerji krizine yol açtı." diye konuştu.
Alagöz, şu anda Avrupa'da doğal gaz ve elektriğe ulaşmada ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:
"Sanayi ciddi bir girdi yokluğu yaşıyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir dünyadan uzak hale geldi. Hem kış şartlarında meskenlerin içerisinde konutlarda insanların sıkıntılı sürecini yönetirken hem de üretimi düşürmek gibi bir çözümü mecburen koydu Avrupa. Tam bu esnada Türkiye gibi enerji sorununu çözmüş, enerjide kısıtları olmayan bir ülke olarak, biz liderlik rolümüzün gereği olarak bu ülkelerin enerji sorunlarıyla ilgili çözümler ortaya koymaya çalışıyoruz. Şu anda dünyanın hem güncel sorunlara çözüm üretmesi gerekir, hem de kesinlikle bundan sonra enerji çeşitliliğini arttırmak için konuştuğumuz ana başlıkların üzerinde istikrarlı biçimde durması gerekir."
Türkiye, iki önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak
CIGRE'nin elektrikte Avrupa'nın beyin takımını buluşturduğunu dile getiren Alagöz, "Türkiye Yüzyılı'na girdiğimiz bir dönemde biz bundan sonra aktivitelerimizin en önemli iki tanesini Türkiye'ye kaydırıyoruz. Birincisi teknik-akademik komitenin bir araya geleceği Adana'da yapacağımız toplantı ile gündemdeki konuları tekrar teknik anlamda değerlendireceğiz hem de uluslararası katılımla İstanbul'da 11-13 Ekim 2023'te yani bu yıl Türkiye'nin yüzyılına damga vuracak uluslararası bir enerji konferansı düzenliyoruz ki bundan Türkiye’nin hem liderliğini hem de teknolojide artık dünya lideri olma konusunda iddiasını ortaya koyması gerekir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
"Bizim hedefimiz, lider Türkiye'yi enerjide de lider olarak devam ettirmek"
Elektrik alanında dünyanın yakın zamanda çözüm olarak ürettiği 3 ana unsur olduğunu belirten Alagöz, "Birincisi; düşük nükleer atom reaktörleri. İkincisi; hidrojen ki başlı başına bir başlık olarak dünyanın çözümü olarak gündemde. Üçüncü olarak da yeşil enerjiye geçmekle ilgili artık dünya kararını verdi, gerekli adımları atması gerekiyor." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak geçen hafta hidrojenle ilgili yol haritalarını belirlediklerini aktaran Alagöz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu konuda birçok dünya ülkesinden çok daha önde konularımızı, hedeflerimizi belirledik, yapılacakları koyduk. Dolayısıyla şu anda bu söylemiş olduğumuz başlıkların hiçbir tanesi dünyanın tam olarak çözdüğü alanlar değil. O halde, AR-GE çalışmalarını sürdüren ve bu kulvarda önde olan ülkeler ipi göğüsleyecek ve dünyanın enerjideki liderleri olarak devam edeceğiz. Bizim hedefimiz, lider Türkiye'yi enerjide de lider olarak devam ettirmek. Bunun için çalışıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.