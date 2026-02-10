Dolar
Ekonomi

Avrupa’da savunma ve güvenlik girişimlerine yatırım 8,7 milyar dolarla rekor kırdı

Avrupa’da savunma, güvenlik ve dayanıklılık alanında faaliyet gösteren girişimlere yapılan yatırımlar 2025 yılında rekor seviyeye ulaşarak toplam 8,7 milyar dolara çıktı.

Selen Valente Rasquinho  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Avrupa’da savunma ve güvenlik girişimlerine yatırım 8,7 milyar dolarla rekor kırdı

Brüksel

Girişim ekosistemi verileri sağlayan araştırma kuruluşu Dealroom ile NATO tarafından kurulan ve merkezi Amsterdam’da bulunan teknoloji yatırım fonu NATO Innovation Fund'ın yayımladığı rapora göre, Avrupa’da bu alanda çalışan girişimler, 2025 yılında toplam 8,7 milyar dolar yatırım aldı. Bu miktar, bir önceki yıla göre yüzde 55 artış anlamına geliyor.

Yatırımlardaki artışta özellikle büyük yatırım anlaşmaları etkili oldu. Bu tür yatırımların toplamı 4,7 milyar dolara ulaşarak, bir önceki yıla göre önemli ölçüde yükseldi.

İngiltere, 2025 yılında en fazla yatırım çeken ülke olurken, Almanya ikinci sırada yer aldı ve son yıllarda sektördeki büyümesini sürdürdü.

Almanya ve Hollanda’da, girişim sermayesi yatırımlarının önemli kısmı savunma ve güvenlik alanındaki şirketlere yöneldi.

Orta ve Doğu Avrupa, yatırım sayısındaki artışla en hızlı büyüyen bölge oldu.

Şehirler arasında Münih, savunma ve güvenlik teknolojileri alanında Avrupa’nın en fazla yatırım çeken merkezi olmayı sürdürürken, Sofya ve Oslo da yatırım artışıyla öne çıkan şehirler arasında yer aldı.

Son yıllarda Avrupa’da değişen güvenlik ortamı ve artan savunma harcamaları, savunma teknolojileri alanındaki yatırımları hızlandırdı.

NATO müttefikleri 2025 yılında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve inovasyonun desteklenmesine yönelik işbirliğini artırma kararı almıştı.

