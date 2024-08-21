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Ekonomi

Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, İspanya'da IBEX 35 endeksi negatif ayrıştı.

Serhat Tutak  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Avrupa borsaları İspanya hariç pozitif seyrediyor

İstanbul

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 512,8 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 18.390 puan seviyesinde işlem görüyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 8.280 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,3 primle 33.170 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 7.500 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi 0,1 azalışla 11.070 puanda bulunuyor.

Dün günü yüzde 0,4 yükselişle 1,1131'den tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1,125 seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yarın başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda vereceği mesajlar öncesinde yatırımcıların temkinli davranmasıyla negatif bir seyir izliyor.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda yüzde 2,5 olan yıllık enflasyon temmuzda yüzde 2,6'ya çıktı. TÜFE, temmuzda aylık bazda sıfır oldu.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ay açıklayacağı para politikası kararında 25 baz puanlık faiz indiriminin beklendiğini belirterek, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

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