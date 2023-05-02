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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7 yükseldi

Ata Ufuk Şeker  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisanda yüzde 7 yükseldi

Brüksel
Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 7 yükseldi.

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