Ekonomi

Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüdü.

Ata Ufuk Şeker  | 13.02.2026 - Güncelleme : 13.02.2026
Avro Bölgesi 2025'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle uyumlu gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya’da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya’da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa’da yüzde 1,1 ve İspanya’da yüzde 2,6 artış görüldü.

İstihdam verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,6 arttı.

AB'de ise istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,7 artış gösterdi.

Avro Bölgesi geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası geçen yılın aralık ayında 12,6 milyar avro oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin Aralık 2025 uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, aralıkta önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 214,8 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3 yükselerek 201,9 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 12,9 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat geçen yıl aralıkta yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 234 milyar avro, ithalat ise yüzde 4,2 yükselişle 221,4 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası aralıkta 12,6 milyar avro oldu.

Öte yandan, ticaret fazlası 2025'te Avro Bölgesi'nde 164,6 milyar avro, AB'de 133,5 milyar avro olarak belirlendi.

Aralık ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler, 37,1 milyar avro ile ABD, 26 milyar avro ile İngiltere, 18,4 milyar avro ile Çin, 17,7 milyar avro ile İsviçre ve 9,5 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,2 milyar avro ile Çin, 27,8 milyar avro ile ABD, 12,2 milyar avro ile İngiltere, 10,4 milyar avro ile İsviçre, 8,2 milyar avro ile Türkiye olarak tespit edildi.

