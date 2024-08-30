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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 oldu

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustos ayında yıllık bazda yüzde 2,2 olarak belirlendi.

Ata Ufuk Şeker  | 30.08.2024 - Güncelleme : 30.08.2024
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ağustosta yüzde 2,2 oldu

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde temmuzda yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 2,2'ye indi. TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de ağustosta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,2 olması yönündeydi.

Açıklanan veriler piyasa beklentileri ile aynı seviyede gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 4,2 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,4 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,4 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken enerji ürünleri yüzde 3 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,8, aylık 0,3 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre, enflasyon ağustosta Belçika'da yüzde 4,5, Estonya'da 3,4, Hollanda'da 3,3, Slovakya'da 3,2, İspanya'da 2,4, Fransa'da 2,2 ve Almanya'da yüzde 2 oldu.

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