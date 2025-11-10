Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni kasımda beklentilerin aksine geriledi
Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni, finansal piyasa uzmanlarının Avro Bölgesi’nin ekonomisine yönelik beklentilerinin aksine kasımda düştü.
Berlin
Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix'ten yapılan açıklamaya göre, ekimde eksi 5,4 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 2 puanlık düşüşle eksi 7,4 puana geriledi.
Endekse ilişkin beklenti, kasımda eksi 4 puan olması yönündeydi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 5,8 puandan eksi 3,3 puana indi.
Sentix'in açıklamasında, “Avro Bölgesi ekonomisi gelecek için herhangi bir ivme belirtisi göstermeden durgunluğunu sürdürüyor. Sonuç olarak, 2026'ya giden yol önceden belirlenmiş gibi görünüyor; Avro Bölgesi ekonomisi durgunluktan çıkamıyor.” ifadeleri yer aldı.
Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da Genel Yatırımcı Güven Endeksi, kasımda yine beklentilerdeki düşüş nedeniyle 2,5 puan gerileyerek eksi 20,4 puana indi. Beklentiler Endeksi de 2,8 puandan eksi 0,5 puana indi.
Açıklamada, Alman ekonomisinde aşağı yönlü baskıların hakim olduğu belirtilerek, yeni hükümet, altyapı ve savunma harcama planlarıyla geçici umut ışıklarının son derece hızlı bir şekilde ortadan kaybolduğu ifade edildi.
Bu arada, yatırımcı güveni anketi, 6-8 Kasım’da 1069 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.
