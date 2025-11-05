Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ekimde 52,5 oldu
Avro Bölgesi'nde ekimde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,5 puana çıktı.
Brüksel
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin ekim ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi ekimde 2023 mayıs ayından bu yana ölçülen en yüksek seviyede büyüdü.
Eylülde 51,2 seviyesinde belirlenen Avro Bölgesi bileşik PMI, ekimde 52,5'e ulaştı. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 29 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Avro Bölgesi'nde eylülde 51,3 olan hizmet sektörü PMI ise ekimde son 17 ayın en yüksek seviyesi olan 53'e tırmandı.
Piyasa beklentileri, ekimde bileşik PMI'ın 52,2, hizmet PMI'nın 52,6 olması yönündeydi.
PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.