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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredilerdeki güçlü büyüme devam ediyor

Avro Bölgesi'nde bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları tarafından şirketlere verilen kredilerdeki artış ekimde de devam etti.

Bahattin Gönültaş   | 28.11.2022
Avro Bölgesi'nde şirketlere verilen kredilerdeki güçlü büyüme devam ediyor

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Ekim 20222'ye ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, eylülde yıllık bazda yüzde 8,9 büyüyen şirket kredileri, ekimde de yüzde 8,9 artış kaydetti. Bu oran da 2009'un başından bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti.

Tüketici kredileri, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 4,2 arttı.

Ekimde M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 5,1 artışla analistlerin beklentisi olan yüzde 6,2’nin altında gerçekleşti. Eylül ayında artış yüzde 6,3 olmuştu.

M3 para arzındaki yavaş büyüme, enflasyonun gelecekte artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Banka kredilerindeki devam eden güçlü büyüme Avro Bölgesi’nde kredi arzının hala iyi durumda olduğunu gösteriyor. Bu, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecekteki faiz oranı politikasını tasarlarken de önemli bir husus olarak kabul ediliyor.

Öte yandan, ECB’nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceğini ve hangi hızda gideceğini enflasyon görünümü belirleyecek.

Şu anda, ekonomistlerin çoğu, ECB’nin 15 Aralık'ta ana faiz oranlarını 0,50 puan artırmasını bekliyor.

ECB, aralık toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin de karar verecek.

Son 3 toplantının ilkinde 50, sonraki iki toplantıda 75'er baz puan artışa giren ECB, faiz oranlarını, artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan yükseltmişti.

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,6’ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalarda 2024'e kadar Avro Bölgesi'nde enflasyonun ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.

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