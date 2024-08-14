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Ekonomi

Avro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Ata Ufuk Şeker  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Avro Bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,3 büyüdü

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nde ikinci çeyreğe ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve istihdam öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2024'ün ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,6 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentileriyle aynı seviyede gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ikinci çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,8 artış kaydetti.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,3, İtalya'da yüzde 0,2 ve İspanya'da yüzde 0,8 arttı.

GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre ise Almanya'da yüzde 0,1 gerilerken, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde istihdam ikinci çeyrekte ilk çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, geçen yılık ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 0,8 artış gösterdi.

AB'de ise ikinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,7 yükseldi.

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