Dolar
43.18
Euro
50.33
Altın
4,634.60
ETH/USDT
3,290.70
BTC/USDT
95,028.00
BIST 100
12,350.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Audi’nin araç teslimatı gümrük vergileri ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu'nun markalarından Audi’nin araç teslimatları, ABD gümrük vergileri ve Çin'deki pazar ortamının zorluğunu korumasının etkisiyle geçen yıl yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 623 bin 551’e geriledi.

Bahattin Gönültaş  | 14.01.2026 - Güncelleme : 14.01.2026
Audi’nin araç teslimatı gümrük vergileri ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

Berlin

Audi, 2025 yılı otomobil araç teslimat rakamlarını duyurdu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre Audi’nin araç teslimatları, 2025'te önceki yıla göre yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 623 bin 551’e düştü.

Alman üreticinin elektrikli araç satışları ise geçen yıl yüzde 36 artarak 223 bine yükseldi.

Ingolstadt merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin'deki araç teslimatlarının geçen yıl yüzde 5 düşerek 617 bin 514’e gerilemesi dikkati çekti. Şirket, Çin'de rekabetin yoğunluğunu koruduğuna işaret etti.

Alman üreticinin Kuzey Amerika teslimatları, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12,2 düşüşle 202 bin 143’e, Almanya hariç Avrupa'daki satışları ise yüzde 0,5 azalışla 464 bin 46’ya indi.

Şirketin Almanya’daki satışları ise yüzde 4 artarak 206 bin 290’a yükseldi. Audi’nin Türkiye’deki satışları ise yüzde 28 arttı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'nde su seviyesi son yağışlarla 8 santimetre arttı
Bartın'da heyelan nedeniyle 15 evde çatlaklar oluştu
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı başvuruları başladı
Kayseri'de kar ve sis manzaraları dronla görüntülendi
Yeşilay Başkanı Dinç, kumar bağımlılığında güncel verileri paylaştı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Audi’nin araç teslimatı gümrük vergileri ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

Audi’nin araç teslimatı gümrük vergileri ve Çin pazarındaki zorlukların etkisiyle 2025'te düştü

Çin'in dış ticaret fazlası, 2025'te 1,19 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı

Birevim 2025'te tasarruf sahibi sayısını yüzde 309 artırdı

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2025'te yaklaşık 4,8 trilyon lira oldu

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2025'te yaklaşık 4,8 trilyon lira oldu
Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi

Geçen yıl 62 bin 583 çevre denetimi gerçekleştirildi
Ticaret Bakanlığı 2025'te 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürün denetledi

Ticaret Bakanlığı 2025'te 577 bin 771 firma ve 41,3 milyon ürün denetledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet