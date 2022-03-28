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Ekonomi

ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki 'KDV indiriminin' sektörü ferahlatacağını bildirdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesinin uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber olduğunu bildirdi.

Enes Duran   | 28.03.2022
ATO Başkanı Baran, yeme içme hizmetlerindeki 'KDV indiriminin' sektörü ferahlatacağını bildirdi

Ankara

Baran, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıkladığı KDV indirimi kararlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Gürsel Baran paylaşımında, "Yeme içme sektöründe KDV'nin yüzde 8'e indirilmesi uzun süredir sıkıntı çeken sektör için ferahlatıcı bir haber oldu. Üyelerimizin taleplerine kulak veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Temel ihtiyaç ürünlerindeki KDV indiriminin fiyat artışlarının önüne geçme yönünde faydası olacağına inanıyorum. Tıbbi cihaz ile arsa ve arazilerde KDV indirimi de sektörel faaliyetlerin artmasına katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.


"Enflasyonla mücadeleye önemli katkı sağlayacak"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Twitter hesabından KDV ile ilgili yaptığı paylaşımda ortak gayretin enflasyonla mücadeleye de önemli katkı sağlayacağının altını çizdi.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, bazı temel ihtiyaç maddelerinin KDV'sinin yüzde 8'e indirilmesini de içeren ve halkımızın alım gücünü destekleyen, iş dünyamızın fiyatlama baskısını hafifleten adımları ekonomimiz için kıymetli görüyoruz. Tüm dünyada fiyat baskılarının arttığı bu süreçte, hükümetimizin aldığı proaktif kararlarla birlikte enflasyonla mücadelemizde de başarıya ulaşacağız."

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