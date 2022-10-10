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Ekonomi, Yeşil hat

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kurucu Başkanı: Türkiye güvenli enerji sistemlerinde lider konuma sahip olabilir

Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kurucu Başkanı Richard L. Morningstar, Türkiye'nin temiz enerji dönüşüm sürecinde bölgesinde güvenli enerji sistemleri oluşturmada lider konuma sahip olabileceğini söyledi.

Firdevs Yüksel   | 10.10.2022
Atlantik Konseyi Küresel Enerji Merkezi Kurucu Başkanı: Türkiye güvenli enerji sistemlerinde lider konuma sahip olabilir

İstanbul

Morningstar, Atlantik Konseyi Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde düzenlenen "2022 Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerji dönüşümündeki rolünün çok yönlü olacağını ifade etti.

Türkiye'nin de Avrupa ve küresel enerji piyasalarının geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yeşil enerjiye geçişte olumlu bir hikayesi bulunuyor. Ülke zaten jeotermal enerji ve güneş paneli üretiminde lider bir oyuncu. Türkiye, elektriğinin yaklaşık üçte birini hidroelektrikten karşılıyor ve giderek daha fazlasını rüzgardan sağlıyor." diye konuştu.

Morningstar, Türkiye'nin nükleer enerji alanındaki yatırımlarına değinerek, "Türkiye, enerji sisteminin düşük karbonlu omurgasını güçlendirecek dört nükleer reaktör inşa ediyor. Atlantik Konseyi olarak güvenli nükleer enerji ve yeni nükleer enerji teknolojilerinin enerji geçişi için kesinlikle anahtar olduğuna inanıyoruz. Türkiye, temiz enerji dönüşümünü hızlandırarak bölgesinde güvenli enerji sistemleri oluşturmada lider konuma sahip olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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