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Ekonomi

ASKON Genel Başkanı Aydın: Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, "Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu." dedi.

Muhammet Emin Horuz   | 25.10.2021
ASKON Genel Başkanı Aydın: Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu

İstanbul

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği'nden (ASKON) yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genel Başkan Orhan Aydın, Türkiye'nin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi ve yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Aydın, yatırım ve üretim olmadan sağlam ekonomilerden bahsedilemeyeceğini belirterek, "Yarınlara güçlü bir ekonomi ile girmek istiyorsak faiz musibetinden kurtulmalıyız" dedi.

Kovid-19 süreci ile birlikte genel anlamda ülke ekonomilerinin büyük sarsıntılar yaşadığını ifade eden Aydın, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu süreçte üretime dayalı ekonomisi olmayan ülkelerin borç bataklığına itildiğini gördük. Yatırım ve üretim ekonomilerin olmazsa olmazıdır. Ülkemizin sağlam temeller üzerinde büyüyebilmesi, yarınların güvence altına alınabilmesi için yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekmektedir. Paradan para kazanmak yarına bize taşımaz. Bizleri ancak yatırım ve üretim yarınlara taşıyabilir. Merkez Bankası faiz indirimi kararıyla yatırım ortamını desteklediğini belirtmiş oldu. Bu bağlamda üretim ve yatırımın desteklenmesi için ivedi bir şekilde öncelikle faizi tek hanelere çekmeli ardından bu faiz musibetini tamamen ortadan kaldırmalıyız. Aksi takdirde bu faiz giyotini sürekli başımızın üzerinde dönüp duracak."

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