ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 36 milyon avroluk sözleşme imzalandı
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalandı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.