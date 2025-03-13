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Ekonomi, Savunma sanayisi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 36 milyon avroluk sözleşme imzalandı

ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalandı.

Mahmut Çil  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 36 milyon avroluk sözleşme imzalandı

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında kara araçlarına yönelik faydalı yüklerin tedariki kapsamında toplam tutarı 36 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026 ve 2029 yılları içerisinde gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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