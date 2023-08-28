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Ekonomi

ASELSAN, 35,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, 35,6 milyon dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
ASELSAN, 35,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı

İstanbul

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.

Açıklamada, TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

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