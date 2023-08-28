ASELSAN, 35,6 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, 35,6 milyon dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladı.
İstanbul
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik Baykar ile Akıncı platformlarında kullanılmak üzere, toplam bedeli 35 milyon 580 bin dolar tutarında TOLUN güdümlü mühimmat ihracat sözleşmesi imzaladığı bildirildi.
Açıklamada, TOLUN güdümlü mühimmatının ilk ihracat sözleşmesinin gerçekleştirildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.