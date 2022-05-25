Dolar
16.35
Euro
17.45
Altın
1,856.96
ETH/USDT
1,975.00
BTC/USDT
29,866.00
BIST 100
2,389.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenlİyor. Gündüz "kartal" gece "yarasa" F-16'lar, her şartta göreve hazır
logo
Ekonomi

Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

Son zamanlarda gıda fiyatlarında yaşanan artışların, Avrupa Birliği'nin (AB) doğusundaki insanlar üzerinde batıdakilere göre daha büyük bir yük oluşturduğu bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 25.05.2022
Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine dayanarak hazırladığı AB gıda fiyatları karşılaştırması sonuçları açıklandı.

Buna göre, Doğu Avrupalılar zaten gelirlerinin büyük bir bölümünü gıdaya harcamak zorunda kaldıkları için fiyat artışlarından daha fazla etkileniyor.

Litvanya'da gıda fiyatları nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 daha yüksek olurken, bu ülkeyi yüzde 21 ile Bulgaristan izledi.

Nisanda gıda fiyatlarındaki artış Letonya'da yüzde 17,7 ve Macaristan'da yüzde 17,3 ile AB ortalaması olan yüzde 8,9'un epey üzerinde gerçekleşti.

Almanya'da tüketiciler, yiyecek ve içecek için nisanda ortalama yüzde 8,5 daha fazla harcamak zorunda kalırken, İrlanda'da ise fiyatlar yüzde 3,6 arttı.

Romanya'da bir hane gıda için gelirinin yüzde 28,3'ünü harcamak zorunda kalırken, söz konusu oran Almanya'da tedarikçiler arasında rekabet olduğu için yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

AB'de yemeklik katı ve sıvı yağlar grubunda yer alan ürünlerin fiyatı nisanda bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama yüzde 23 arttı. Söz konusu grupta yer alan ürünlerdeki fiyat artışı İspanya'da yüzde 48,4, Portekiz'de yüzde 43,8, Bulgaristan'da yüzde 43,6 ve Almanya'da yüzde 27 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı
Belçika'da 436 bin doz Kovid-19 aşısı çöpe gidecek

Benzer haberler

Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

Artan gıda fiyatları AB'de doğuda yaşayan insanları daha çok etkiliyor

Macron'un 'Avrupa Siyasi Topluluğu' önerisine 'umutsuz' yorumu

İtalya ve Hırvatistan, AB'nin Batı Balkanlar'a genişlemesini istiyor

Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi

Almanya’da maymun çiçeği virüsü tespit edilenlere 21 günlük karantina uygulanması istendi
AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak

AB, Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
AB ülkeleri Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı

AB ülkeleri Ukrayna'ya ilave 500 milyon avroluk askeri yardımda anlaştı