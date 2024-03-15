Dolar
32.18
Euro
35.03
Altın
2,157.31
ETH/USDT
3,684.40
BTC/USDT
68,153.00
BIST 100
8,828.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor
logo
Ekonomi

Apple, CEO'sunun "yanıltıcı" satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un şirketin Çin'de akıllı telefon satış beklentileri hakkında "yanlış ve yanıltıcı" açıklamalar yaptığı iddiasıyla açılan davada 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 15.03.2024 - Güncelleme : 15.03.2024
Apple, CEO'sunun "yanıltıcı" satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

New York

Apple, bir grup yatırımcının, Cook'un şirketin Çin'deki işleri hakkında yanlış beyanlarda bulunduğu ve bunun Apple'ın hisselerinin yapay olarak şişirilmiş fiyatlarla işlem görmesine neden olduğunu öne sürerek açtığı davada anlaşmaya vardı.

Kaliforniya'daki ABD Bölge Mahkemesine sunulan ön anlaşma kapsamında Apple, 490 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın, Apple'ın Çin'deki olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığı dönemde gelmesi dikkati çekti. Bu ayın başında yayımlanan bağımsız araştırmada şirketin Çin'deki iPhone satışlarının bu yılın ilk altı haftasında yüzde 24 düştüğü bildirilmişti.

Cook, 1 Kasım 2018'deki analist görüşmesinde yatırımcılara Apple'ın para birimlerinin zayıfladığı pazarlarda satış baskısıyla karşı karşıya olmasına rağmen "Çin'i bu kategoriye koymayacağım." demişti.

Apple'ın 2 Ocak 2019'daki açıklamasında ise "ABD-Çin ticaret gerilimi" nedeniyle üç aylık gelir tahmini düşürülmüştü. iPhone'un 2007'deki lansmanından sonra ilk kez gelir tahmininin düşürülmesinin ertesi günü şirketin hisseleri yüzde 10 gerilemişti.

Anlaşma, Cook'un yorumları ile gelir tahmini arasındaki iki ay içinde Apple hisselerini satın alan yatırımcıları kapsıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'daki trafik kazasında hayatını kaybeden Aci'nin ailesinin avukatından adliye önünde açıklama
'Dünya Müslümanları bugün din temelli nefretin farklı tezahürleriyle karşı karşıyadır'
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 118. sayısını yayımladı
Ankara'da 10,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
THY'nin bugünkü Sinop seferleri iptal edildi

Benzer haberler

Apple, CEO'sunun "yanıltıcı" satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

Apple, CEO'sunun "yanıltıcı" satış yorumları gerekçesiyle açılan davada 490 milyon dolara uzlaştı

ABD'li general, ülkesinin "son derece karmaşık bir stratejik durumla karşı karşıya olduğunu" söyledi

Çin, ABD'yi TikTok konusunda "soyguncu mantığıyla" hareket etmekle suçladı

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülkede yasaklanmasını mümkün kılan tasarıyı kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ülkede yasaklanmasını mümkün kılan tasarıyı kabul etti
Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde ihtilafların çözümü önerisini görmezden geldiğini iddia etti

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde ihtilafların çözümü önerisini görmezden geldiğini iddia etti
Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek

Apple, AB'de geliştiricilerin uygulamalarını kendi sitelerinden sunmalarına izin verecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet