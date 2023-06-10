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Ekonomi, insana dair

Antalya'da girişimci kadın, ürettiği kuşkonmazı yurt dışına da ihraç ediyor

İstanbul'daki bir şirkette pazarlama müdürüyken kariyerini bırakıp Antalya'da kuşkonmaz üretimine başlayan Aslı Aksoy, hasadına başladığı ürünleri yurt dışına da ihraç ediyor.

Yusuf Dalaman  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Antalya'da girişimci kadın, ürettiği kuşkonmazı yurt dışına da ihraç ediyor Fotoğraf: Yusuf Dalaman/AA

Antalya

Aksu ilçesinde 250 dekar (dönüm) alanda kuşkonmaz üreten Aksoy, şubatta başladığı ürün hasadını sürdürüyor. Dönüm başına 1200 kilo ürün elde eden Aksoy, özenle yetiştirdiği kuşkonmazı iç pazarın yanı sıra farklı ülkelere de gönderiyor.

Aksoy, yaptığı açıklamada, Antalya ve Muğla'da kuşkonmaz ürettiğini hatırlatarak, özellikle üç yıldır kuşkonmazın üretimi ve pazarlanması konularında güzel gelişmeler olduğunu ifade etti.

Kuşkonmazın yurt içi ve yurt dışında büyük pazar potansiyeline ulaşacağını anlatan Aksoy, "Beş yılda üretimin yüzde 50'sini ihraç edecek hale geleceğiz. Dünya pazarına yakınız. Kuşkonmaz üretiminde İspanya, İtalya, Peru ve Meksika'ya rakip olabiliriz. Üretimimizin büyük kısmını Almanya, Hollanda ve Singapur başta olmak üzere birçok ülkeye taze ürün gönderiyoruz. Avrupa pazarına yakın olmanın avantajını kullanmak istiyoruz." diye konuştu.

Kuşkonmazın gen kaynağının Anadolu olmasına rağmen tohum üretiminde Hollanda'nın söz sahibi olduğunu dile getiren Aksoy, kuşkonmaz tohumlarının tescillerini almaya başladıklarını, Türkiye'de tescillenmiş iki çeşit kuşkonmaz tohumu olduğunu hatırlattı.

Kuşkonmaz üretimi 12 aya yayılacak

Aksoy, kuşkonmazı taze olarak iç ve dış pazara sunmanın yanı sıra dondurulmuş 50 ton ürünü yurt içi pazarına sunduklarını vurguladı.

Üretimin 12 ay kesintisiz yapılması için çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Aksoy, "Isparta'da önümüzdeki günlerde 400 dekarlık alanda dikim yapılacak. Yaz aylarında da üretim yapmak için yaylalarda üretim alanları oluşturuyoruz. Kuşkonmaz, önümüzdeki yıllarda daha çok getirisi olan bir ürün olarak kendinden söz ettirecek." dedi.

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