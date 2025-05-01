Amazon'un satışları ilk çeyrekte arttı
ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Washington
Amazon, 2025'in ocak-mart dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.
Buna göre, Amazon'un net satışları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 155,7 milyar dolara yükseldi. Şirketin net satışları, geçen yılın ilk çeyreğinde 143,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.
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Amazon'un net karı da yılın ilk çeyreğinde 17,1 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 10,4 milyar dolar net kar elde etmişti.
E-ticaret devinin geçen yılın ilk çeyreğinde 98 sent olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,59 dolara yükseldi.
Şirketin geliri ve karı bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Amazon, bu yılın ikinci çeyreğinde ise 159 milyar dolar ile 164 milyar dolar arasında net satış beklediğini açıkladı.
ABD'li e-ticaret devinin bilanço açıklamasında, tarifeler ve ticaret politikalarının şirketin beklentilerini etkileyebilecek faktörler arasında yer aldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.