Dolar
42.49
Euro
49.41
Altın
4,248.57
ETH/USDT
2,842.40
BTC/USDT
86,900.00
BIST 100
11,006.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

Altının onsu, jeopolitik gelişmeler, ABD'de faiz indirim sürecine ilişkin iyimserlikler ve merkez bankalarının alımlarına devam etmesiyle 4 aydır yükseliyor.

Burhan Sansarlıoğlu  | 01.12.2025 - Güncelleme : 01.12.2025
Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

İstanbul

Yıla 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu yıl genelinde alış ağırlıklı bir seyir izledi. Jeopolitik riskler, küresel ekonomiye dair endişeler, merkez bankalarının altın talebi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin beklentiler bu süreçte altını destekleyen gelişmeler olarak öne çıktı.

Aylık bazda bakıldığında, altının onsu ocakta yüzde 6,67, şubatta yüzde 2,17, martta yüzde 9,26, nisanda yüzde 5,26 arttı. Mayıs, haziran ve temmuz aylarını yatay seyirle tamamlayan altının onsu, sonraki süreçte yükselişlerine devam etti. Ağustosta yüzde 4,8, eylülde yüzde 11,9, ekimde yüzde 3,7 değer kazanan altının onsu kasım ayında da yüzde 5,4 artarak yükselişini 4. aya taşıdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılın başından bu yana rekor seviyesi 4 bin 381,6 dolara çıkan altının onsu bu dönemde yatırımcısına yüzde 60 kazandırdı.

Altında dinlenme süreci yerini yükseliş ivmesine bıraktı

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine, altın fiyatlarında son dönemde bir dinlenme süreci görüldüğünü belirtti.

Dinlenme sürecinin yerini yeniden yükseliş ivmesine bıraktığını ifade eden Ergezen, "Altındaki yükselişin en büyük nedeni, Fed'in faiz indirim ihtimallerinin artması. Fed'in başına faiz indirimlerine daha istekli bir başkanın gelecek olması hem dolar endeksinde geri çekilmeye hem de kıymetli metallerde yükselişe yol açtı." diye konuştu.

Ergezen, altının onsunda 4 bin 200 doların üzerindeki kapanışların 4 bin 381,6 dolar olan önceki rekor seviyelerin test edilmesine neden olabileceğini söyledi. Altında yeni bir zirvenin gerçekleşmesini şu anda çok fazla beklemediğini kaydeden Ergezen, şu anda ivmenin bir miktar daha yavaş olabileceği öngörüsünde bulundu.

Ergezen, ekim ayının sonunda altın pozisyonlarının kapandığını bu pozisyonların tekrar açılması durumunda altında yeni zirvelerin görülebileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle seferler aksadı
Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan konutlardan 510'una yöre sakinleri taşındı
Başkentte yüzde 6,6'lık araç artışı trafiğe 22 dakikalık yük getirdi
Van'da sağlık ekipleri çetin kış şartlarına hazır
Kırmızı bültenle aranan 12 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

Altının onsu yükselişini 4. aya taşıdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet