Dolar
32.32
Euro
34.81
Altın
2,301.87
ETH/USDT
3,125.00
BTC/USDT
63,600.00
BIST 100
10,276.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst: İş insanları ortak hikaye yazmaya devam ediyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst, eyaletinde Türk kökenli iş insanların başarısını överek “Ortak hikayenizi yazmaya devam edin. Bu Almanya'nın, Kuzey Ren-Vestfalya'nın ve Türkiye’nin yararınadır.” dedi.

Bahattin Gönültaş  | 04.05.2024 - Güncelleme : 04.05.2024
Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst: İş insanları ortak hikaye yazmaya devam ediyor Fotoğraf: Kadir İlboğa/AA

Berlin

Wüst, Düsseldorf’ta düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde konuştu.

Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu belirten Wüst, 1960’larda Türkiye’den insanların Almanya’ya gelerek “aile geleceği” için fedakarlık yaptıklarını söyledi.

Wüst, “Kendi ailesi için çalışmak. Fırsatları değerlendirmek ve elinden gelen her şeyi yapmak. Alman motivasyonu da budur. 1950’lerde annem babam da böyle yaptı. Bu motivasyon da bizi birbirimize bağlıyor.” diye konuştu.

Bugün Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde 1 milyon Türk kökenli kişinin yaşadığını anlatan Wüst, “Bunların 500 bini Almanya vatandaşı. Almanya’yı sizler ileriye taşıyorsunuz. Sizlere bunun için teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Wüst, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin hükümeti olarak “eğitime” öncelik verdiklerini vurgulayarak eyalet bütçesinin yüze 40’ını buna harcadıklarını bildirdi.

Hendrik Wüst, “Bu, mükemmel değil. Okul sistemimizde sorunlarımız var. Almanca bilmeyen çocuklar var. Bu yüzden eğitime öncelik tanıyoruz. Bu çocuklara fırsatlar sunmamız gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zeka ve yenilebilir enerjide önemli fırsatlar sunulduğunu anlatan Wüst, ABD’li teknoloji şirketi Microsoft’un Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım yaptığını ve eyaletin Almanya’da yabancı yatırımcıların en gözde eyaleti olduğunu belirtti.

Wüst, Almanya’nın refahının uluslararası ticarete dayandığını belirterek “Türkiye bizim dış ticaretimizde ilk beşte yer alıyor. Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Türk ve Alman iş insanlarının bir araya gelmesini sağlayarak büyük bir rol üstleniyor. Beraber ticaret yaptığımız zaman Kuzey Ren-Vestfalya ve Türkiye kazanıyor. Bu ortak hikayesini yazmaya devam edin. Bu, sorumlu olduğunuz bütün insanların, Almanya’nın, Kuzey Ren-Vestfalya'nın ve Türkiye’nin yararınadır.”

"AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin Türk yetkililerle görüşüyoruz"

Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner de 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'ne gönderdiği video mesajında, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in 22-24 Nisan tarihlerinde Türkiye ziyaretinde kendisine eşlik ettiğini belirterek Türkiye’de harika misafirperverlikle karşılandıklarını ve gezinin tadını çıkardıklarını ifade etti.

Ziyarette Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile konuşma fırsatı bulduğunu anlatan Lindner, Şimşek’e Türkiye’nin enflasyon zorluklarını aşmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için uygulamaya koyduğu programda ve yapısal reformlarda başarılar diledi.

Lindner, Almanya’da Türk kökenli insanların yazdığı çok başarılı hikayeler olduğunu vurgulayarak “Bu başarılarda aklımıza ilk BioNTech geliyor. İnsanların Kovid-19 yenmesinde önemli bir iş çıkardı. BioNTech, Türkiye’den gelen insanların sadece akademide değil, iş dünyasında başarılı olmasında bir gösterge oldu.” dedi.

Almanya’da yabancı yatırımcı sayısının art arda 6 yıldır düşüşte olduğunu hatırlatan Lindner, bunun da bazı şeyleri değiştirilmesinin gerektiğine işaret olduğunu söyledi.

Lindner, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin Türk yetkililerle görüştüklerini belirterek Türk vatandaşlarının vize almalarına yönelik de daha hızlı hareket etmek istediklerinin altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, vatandaşları casusluk faaliyetlerine karşı uyardı
Diyanet İşleri Başkanlığı, aday din görevlileri için yapılan yemek ihalesine ilişkin iddiayı yalanladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Albayrak ailesine taziye ziyareti
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Bazı illerde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst: İş insanları ortak hikaye yazmaya devam ediyor

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Wüst: İş insanları ortak hikaye yazmaya devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Türkiye'nin kredi notu artmaya başladı

GÖRÜŞ - UAD'de görülen Nikaragua-Almanya davasında son durum

Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak

Almanya ile Türkiye "ekonomik fırsatlar"da buluşacak
Almanya’da 37 dernek, hükümetin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını istedi

Almanya’da 37 dernek, hükümetin İsrail’e silah ihracatını durdurmasını istedi
Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı

Uluslararası Adalet Divanı, soykırım için silah sağlayanların da sorumlu tutulabileceğini hatırlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet