Ekonomi

Almanya'nın gaz rezervleri dondurucu soğuklar nedeniyle düştü

Almanya'da son bir aydır yaşanan dondurucu soğuklar, doğal gaz depolama tesislerindeki gaz rezervlerinin düşmesine yol açtı.

Cüneyt Karada, Bahattin Gönültaşğ  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Almanya'nın gaz rezervleri dondurucu soğuklar nedeniyle düştü

Berlin

Soğuklar nedeniyle doğal gaz kullanımın artması nedeniyle depolama tesislerinin kapasitesi 1 Şubat 2026 itibarıyla yüzde 32,9'a geriledi.

Bu, geçen yılın aynı döneminde yüzde 56,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Muhalefetta bulunan Yeşiller Partisi'nin enerji politikası sözcüsü Michael Kellner ARD televizyonuna yaptığı açıklamada hükümeti “yetersiz hazırlık” nedeniyle eleştirdi ve "Bu kışı titreyerek geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche rezervlerin düşmesi konusunda yaptığı açıklamada, "Durumu günlük olarak takip ediyoruz, endişelenecek bir durum yok." dedi.

Reiche, Almanya'nın yurt dışından sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithal etme kapasitesine işaret ederek, ülkenin kışı sorunsuz geçireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Almanya, 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'dan ithalatı kesmesinden bu yana sürdürülebilir enerji tedariki konusunda zorluklar yaşıyor.

Rusya, Ukrayna savaşı öncesinde Almanya'nın doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 55'ini ve ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini karşılıyordu.

Almanya 2022'den bu yana LNG ithalatının büyük bir kısmı ABD'den gerçekleştiriyor.

Almanya'da perakende satışlar geçen yıl yüzde 2,7 arttı

Almanya'da perakende satışlar, 2025'te genel ekonomik durgunluğa rağmen önceki yıla göre reel bazda yüzde 2,7 artış kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), perakende satışlara ilişkin 2025 yılı öncü verilerini açıkladı. Buna göre, 2025'te reel perakende satışlar yıllık bazda yüzde 2,7, nominal satışlar ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

Böylece perakende sektörü, ekonomik durgunluğa rağmen tüm zamanların satış rekorunun kırıldığı 2021 yılı seviyelerine yeniden yaklaştı.

Sektördeki büyümenin ana kaynağının, reel bazda yüzde 10 artış gösteren "çevrim içi ticaret ve posta yoluyla satışlar" olduğu belirlendi. Çift rakamlı yükselişte, küresel bir çevrim içi perakende şirketinin Almanya operasyonlarında daha önce kayıtlara girmeyen verilerinin sisteme dahil edilmesi belirleyici oldu.

Sektörel bazda "gıda dışı ürün" satışları yüzde 3,7 artarken yüksek fiyat baskısına rağmen "gıda perakendeciliği" de yüzde 1,1 büyüme gösterdi.

Noel sezonu beklentileri karşıladı

Bu arada, Almanya'da perakendeciler, yılın en kritik dönemi olan Noel sezonunu da artışla kapattı. Sektörün Aralık 2025 satışları, önceki yılın aynı dönemine göre reel bazda yüzde 3,2 yükseldi. Ancak bu rakam, tarihi zirve olan Aralık 2021 verilerinin yüzde 4 altında kaldı.

Öte yandan, Alman ekonomisi 2 yıllık resesyonun ardından 2025'te sadece yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti.

