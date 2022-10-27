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Ekonomi

Almanya'da tüketici güveni 4 ay sonra ilk kez yükseldi

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi, enflasyondaki yükselişe karşın kasım ayı için 0,9 puan artarak eksi 41,9'a yükseldi.

Bahattin Gönültaş   | 27.10.2022
Almanya'da tüketici güveni 4 ay sonra ilk kez yükseldi

Berlin

Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada, eylülde revize edilerek bu ay için eksi 42,8 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, kasım ayı için 0,9 puanlık artışla eksi 41,9 puana çıktığı belirtildi. Piyasa beklentisi de endeksin eksi 41,9 puana yükselmesi yönündeydi. Endeks son olarak haziran ayında 0,4 puan artışla yüzde eksi 26,2 seviyesine yükselmişti.

GfK Araştırmacısı Rolf Buerkl, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüketici güveninde bir trend değişiminden bahsetmek için “kesinlikle” çok erken olduğunu belirtti.

Almanya’da tüketici duyarlılığı için durumun hala “çok gergin” olduğunu aktaran Buerkl, “Almanya'da enflasyon son zamanlarda yüzde 10’a yükseldi. Enerji kaynaklarının istikrarına ilişkin endişeler artmaya devam ediyor.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor. Bölgede savaşa ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayinin çarklarının dönmesi, ışıkların açık, evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

Ekonomistlere göre, enerjideki yüksek fiyatlar, tüketicilerin satın alma gücünün düşmesine ve üretimin birçok şirket için karsız hale gelmesine neden oluyor.

Bu arada, Almanya'da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyon da enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle eylülde yüzde 10'a çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

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