Almanya'da, işsizlik ekonomik büyümenin durgunlaşmasıyla artıyor
Almanya'da işsiz sayısı, ekonomik yavaşlamanın iş gücü piyasası üzerinde etkisiyle martta 26 bin kişi ile beklentilerin üzerinde arttı.
Berlin
Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin mart ayı verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, martta şubat ayına göre 26 bin kişi artarak 2,92 milyon oldu. Söz konusu artış, Ekim 2024’ten beri en hızlı artış olarak kayıtlara geçti. Beklenti, işsiz sayısının martta 10 bin artması yönündeydi.
Mart 2024’e göre ise işsiz sayısı 198 binlik artış kaydetti. Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da martta yüzde 6,2’den yüzde 6,3’e yükseldi.
Ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, martta aylık 22 bin kişi azalarak 2 milyon 967 bin, işsizlik oranı da yüzde 6,4 oldu.
Martta şirketlerin boş pozisyonları, bir önceki yılın aynı ayına göre 64 bin azalarak 643 bin oldu.
Almanya'da durgun ekonomik görünüm nedeniyle işsiz sayısının bu yıl da artmaya devam etmesi ve gelecek aylarda 10 yıl sonra ilk kez 3 milyon sınırını aşması bekleniyor.
Ekonomik durgunluk bahar toparlanmasını yavaşlatıyor
Federal İş Ajansı Başkanı Andrea Nahles, "Mart ayı iş gücü piyasasında bahar toparlanması olarak adlandırılan dönemin başlangıcına işaret etmektedir. Ancak bu yıl ekonomik durgunluk bu toparlanmayı belirgin bir şekilde yavaşlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Genel Müdür Achim Dercks de ülkede iş gücü piyasasındaki durumun kötüleşmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Özellikle sanayi sektöründe istihdam önemli ölçüde düşmüştür. Son DIHK ekonomik anketi de önümüzdeki aylarda bu alanda daha fazla düşüş yaşanacağına işaret etmektedir. Ekonomik zayıflık ve yapısal zorluklar, azalan boş pozisyon sayısına da yansımaktadır.” ifadelerini kullandı.
Bu durumun yakında kurulacak federal hükümet için bir zorluk olacağını belirten Dercks “İstihdamın yeniden canlanması için büyüme ve yatırımlarda bir dönüşe ihtiyacımız var.” dedi.
Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarmalar yapıyor
Öte yandan, zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne yönelik süren zayıf talep ve Çin'den gelen şiddetli rekabet Alman şirketleri yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor.
Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsüne (Ifo) göre, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik krizin sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale gelirken, “ülkede şirketler daha az yeni işe alım planlıyor ve işten çıkarmaya” devam ediyor.
Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarmalar yapıyor. Bu eğilim yaklaşık iki yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.
Azalan karlarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.
Almanya'da otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor.
Buna son olarak, Alman mühendislik şirketi Siemens'in 2027'ye kadar başta otomasyon alanında olmak üzere 6 binden fazla kişiyi işten çıkarma kararı eklendi.
Alman ekonomisi büyümede zorlanıyor
Öte yandan, Alman ekonomisi, bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor.
Ekonomi, 2024'ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023'te yüzde 0,3 daralmıştı.
Almanya Merkez Bankasının ekonomiye ilişkin 24 Şubat'ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin, durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.
Alman hükümetinden küresel ticarette "tarife savaşı" uyarısı
Öte yandan Alman hükümeti, ABD'nin yeni gümrük vergilerinin ardından küresel ticarette bir "tarife savaşı" yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı Sözcüsü Korbinian Wagner, hükümetin haftalık basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'de üretilmeyen araçlara yönelik yüzde 25'lik ithalat vergisi getirmesini değerlendirdi.
Küresel ticarette bir "tarife savaşı" uyarısında bulunan Wagner, "Bir tarife savaşını önlemek istiyoruz." dedi.
"Bu nedenle ABD hükümetiyle görüşmelerimizde ve müzakerelerimizde sonunda her iki tarafın da yararına olabilecek bir sonuca ulaşabiliriz." ifadesini kullanan Wagner, söz konusu tarifelere karşı olası tedbirlerin alanının da "çok geniş" olduğunu söyledi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit de Avrupa-ABD görüşmelerinde odak noktasının bir ticaret savaşını önlemek olması gerektiğini bildirdi.
Hebestreit, "Şu anda hala ABD ile görüşmelerde bir ticaret savaşını önleyebilecek bir anlaşmaya varmayı umuyoruz." dedi.
Bir gazetecinin Avrupa Birliği'nin (AB) ABD'nin Google ve Amazon gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı olası yaptırımları sorusuna ise Hebestreit, "Şu anda hiçbir şeyin masadan kaldırılmadığını söyleyebilirim. Bunun yerine her şeye bakıyoruz." cevabını verdi.
Hebestreit, Trump'ın tarifelerine karşı alınacak tedbirler konusunda AB Komisyonu'nun öncülüğünde Birlik içinde "maliyet ve fayda hesaplaması" yapılacağını sözlerine ekledi.
ABD Başkanı Trump, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi 26 Mart'ta imzaladı. Yeni gümrük tarifelerinin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), dün ABD'nin otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararından endişe duyulduğunu, sorunların müzakere ile çözülmesi gerektiğini bildirmişti.
ACEA Genel Müdürü Sigrid de Vries, Avrupa otomobil üreticilerinin uzun süredir ABD'ye yatırım yaptığını, ülkede istihdam sağladığını, ekonomik büyümeyi teşvik ettiğini ve ABD hükümeti için ciddi vergi geliri sağladığını anımsatarak "ABD Başkanı Trump'ı tarifelerin yalnızca küresel otomobil üreticileri üzerindeki değil, aynı zamanda ABD'deki yerel üretim üzerindeki olumsuz etkisini de dikkate almaya çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Vries, yeni tarifelerin yalnızca ABD'ye yapılan ithalatı etkilemeyeceğini, otomotiv parçalarına yönelik önlemlerin ABD'deki ihracat pazarlarındaki otomobil üreticilerine de zarar vereceğini kaydetmişti.
Alman Otomobilciler Birliği (VDA) ABD otomobil ithalatına getirdiği yüzde 25'lik yeni gümrük vergisinin ekonomik sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, bu konu için derhal müzakere çağrısında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.