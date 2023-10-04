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Ekonomi

Almanya'da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti

Almanya'da belediyelerin köpek vergisi gelirleri, 2022'de yüzde 3,3 artışla 414 milyon avroya ulaşarak rekor kırdı.

Bahattin Gönültaş  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Almanya'da belediyeler geçen yıl köpek vergisinden rekor gelir elde etti

Berlin

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede belediyeler, geçen yıl köpek sahiplerinden 414 milyon avro vergi topladı. Böylece köpek vergisindeki artış, 2021'e kıyasla yüzde 3,3 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Almanya'da köpek vergisinden elde edilen gelir, son 10 yılda önceki 10 yıla göre yüzde 44 artış kaydetti. 2012'de belediyeler 288 milyon avro köpek vergisi toplamıştı.

Destatis açıklamasında, özellikle Kovid-19 salgını sırasında daha fazla kişinin köpek sahibi olduğu belirtildi.

Açıklamada, birçok belediyede, köpek sahiplerinin ödemek zorunda olduğu miktarın aynı zamanda evdeki köpek sayısına veya köpek ırkına da bağlı olduğu belirtilerek, "Bu açıdan yüksek vergi gelirleri, bu dört ayaklı evcil hayvanların sayısının da arttığı anlamına gelmiyor." ifadesi kullanıldı.

"Dört ayaklı bir arkadaşa" sahip olmanın aynı zamanda vergi ödemelerinin ötesinde bir maliyet getirdiği kaydedilen açıklamada, köpek ve kedi maması fiyatlarının 2022'de ortalama yüzde 11,8 arttığı bildirildi.

Köpek vergisinin yıllık miktarı ve yapısı, ilgili belediye tarafından belirleniyor.

Almanya'da köpek vergisi, her yıl ödeniyor. Ülkede vergi beyannamesi vermeyen veya vergi ödemeyen köpek sahipleri cezalandırılabiliyor.

Almanya'da enflasyon geçen yıl yüzde 6,9 olarak kayıtlara geçerken, ülkede evcil hayvan sahipleri, Ağustos 2023'te köpek ve kedi maması için bir yıl öncesine göre ortalama yüzde 15,9 daha fazla ödemek zorunda kaldı. Veteriner hizmetleri de geçen yıla göre yüzde 27,2 arttı.

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