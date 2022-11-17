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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir’de Ege Sanayi ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Ekonomik Vizyon Buluşmaları Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi

Almanya’nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK), ihracat yapan Alman şirketlerinin yaklaşık yarısının 2023'te ekonomide gerileme beklediğini ve ihracatın yüzde 2 düşmesinin muhtemel olduğunu bildirdi.

Bahattin Gönültaş   | 17.11.2022
Almanya’nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor

Berlin

DIHK, 3 bin 100 Alman şirketiyle küresel iş görünümüne ilişkin yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Buna göre, yurt dışına satış yapan Alman şirketlerinin yüzde 47’si gelecek 12 ayda ihracat pazarlarında ekonomik faaliyetlerde yavaşlama bekliyor.

Ankete katılan Alman şirketlerin yüzde 40'ı gelecek yıl işlerinin daha iyi olmasını beklerken, yüzde 42'si ise mevcut iş durumlarının değişmeyeceğini düşünüyor.

DIHK, Almanya’da ihracatın gelecek yıl küresel ekonomideki muhtemel yavaşlama nedeniyle yüzde 2 gerilemesini bekliyor. Bu da şirketlerin gelirlerinde 70 milyar avroluk bir düşüş anlamına geliyor.

DIHK Dış Ticaret Direktörü Volker Treier, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yurt dışında faaliyet gösteren Alman şirketleri arasında da endişelerin arttığını belirterek, "Mevcut krizleri etkileri açısından değerlendirmek zor. Şirketlerimiz jeopolitik gelişmeler, devam eden ayrışma ve yaklaşan küresel ekonomik resesyon hakkındaki endişelerini bize bildiriyor." ifadesini kullandı.

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