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Ekonomi

Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 18,5 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Almanya’da karbon fiyatlandırmasında geçen yıl 18,5 milyar avro gelir elde edilerek rekor yenilendi.

Bahattin Gönültaş  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Almanya karbon emisyonu fiyatlandırmasından 18,5 milyar avroluk rekor gelir sağladı

Berlin

Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi (DEHSt), 2024 yıl karbon fiyatlandırmasına ilişkin raporunu yayımladı.

Buna göre, geçen yıl emisyon ticaretinden elde edilen gelirler rekor seviyeye yükselirken karbon fiyatlandırmasında gelirler ise 18,5 milyar avroya ulaştı. Böylece 2023’teki 18,4 milyar avroluk rekor da yenilenmiş oldu.

Söz konusu 18,5 milyar avroluk rekor gelir iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sisteminden (EU ETS) elde ettiği gelir, ikinci kısım ise ısıtma ve ulaşım sektörleri için bir CO2 fiyatı belirleyen ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) geliyor.

DEHSt'ye göre, AB ETS'ten elde edilen gelirler geçen yıl yüzde 28 azalarak 5,5 milyar avroya indi. Buna karşılık, ulusal emisyon ticareti sisteminden elde edilen gelirler geçen yıl yüzde 21 artışla 13 milyar avroya yükseldi. Her iki sistemden elde edilen gelirin tamamı, enerji ve iklim politikası hedeflerine ulaşmada finansman aracı olarak merkezi rol oynayan İklim ve Dönüşüm Fonu'na (KTF) aktarılıyor. Bu para da enerji verimli binaların yenilenmesini, sanayinin karbonsuzlaştırılmasını, hidrojen ekonomisini ve elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesini teşvik etmekte kullanılıyor.

Karbon emisyonları geçen yıl 18 milyon ton düştü

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende’ye göre, ekonomideki zayıflık, ılıman hava koşulları ve başarılı iklim politikaları nedeniyle Almanya’nın karbon emisyonlarının geçen yıl yüzde 3 (18 milyon ton) düştü.

Geçen yıl emisyonlarda 656 milyon ton ile referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 48'lik düşüş görüldü.

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