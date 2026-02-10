Dolar
Ekonomi

Alman otomotiv sektöründen Brüksel'e "gerçeklikten kopuş" suçlaması

Alman Otomobilciler Birliği Başkanı Hildegard Müller, "Brüksel'deki karar vericilerde sıklıkla bir gerçeklik reddi ve illüzyon haliyle karşılaşıyoruz. Ekonomik güç olmadan Avrupa'nın uluslararası alanda hiçbir ağırlığı kalmayacaktır." dedi.

Bahattin Gönültaş  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Alman otomotiv sektöründen Brüksel'e "gerçeklikten kopuş" suçlaması

Berlin

Alman Otomobilciler Birliği (VDA) Başkanı Hildegard Müller, yüksek maliyetler ve Brüksel'in "gerçeklikten kopuk" düzenlemeleri nedeniyle sektörün tarihi bir kırılma noktasında olduğunu belirterek, yatırımların ve istihdamın hızla yurt dışına kaydığı uyarısında bulundu.

Müller, Birliğin Berlin'de düzenlenen yıllık basın toplantısında, Almanya ve Avrupa'daki yatırım koşullarının hızla kötüleştiğini vurguladı.

Müller, "Bu (yatırım koşullarının kötüleşmesi) endüstriyel kriz değil, Almanya'nın büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Almanya ve Avrupa'daki koşullar hızla kötüleşiyor. Bu durum, şirketleri ve özellikle küçük ve orta ölçekli otomotiv işletmelerini baskı altında bırakıyor." ifadelerini kullandı.

Birçok otomotiv üreticisinin yatırımlarını yurt dışına taşıdığını hatta Avrupa Birliği'ndeki yatırımlardan vazgeçtiğini belirten Müller, "Yatırımların ve işlerin bu şekilde ülkeden kaçışının, ülkemizin refahı, sosyal ve siyasi istikrarı üzerinde sonuçları olacaktır." uyarısında bulundu.

Müller, VDA tarafından otomotiv tedarikçileri ve orta ölçekli üreticiler arasında yapılan güncel anketin sektördeki karamsarlığı gözler önüne serdiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ankete katılan şirketlerin yüzde 72’si Almanya’daki yatırım planlarını askıya aldığını, iptal ettiğini veya yurt dışına taşıyacağını belirtti. Şirketlerin yüzde 28’i yatırımlarını doğrudan yurt dışına kaydırmayı planlarken, yüzde 19’u projelerini tamamen iptal ettiğini, yüzde 25’i ise belirsizlikler nedeniyle ertelediğini açıkladı."

Bu durumun istihdam üzerindeki etkilerine dikkati çeken Müller, katılımcı şirketlerin yaklaşık yarısının Almanya'daki iş gücünü halihazırda azalttığını, buna karşın yurt dışındaki operasyonlarında istihdamı koruduklarını veya artırdıklarını ifade etti.

"Brüksel gerçekleri reddediyor"

Müller, AB Komisyonu'nun yaklaşımını da sert bir dille eleştirerek, Brüksel'i "gerçeklikten kopuk" olmakla suçladı.

VDA Başkanı Hildegard Müller, "Brüksel'deki karar vericilerde sıklıkla bir gerçeklik reddi ve illüzyon haliyle karşılaşıyoruz. Ekonomik güç olmadan Avrupa'nın uluslararası alanda hiçbir ağırlığı kalmayacaktır. Ancak AB Komisyonu bu gerçeği henüz içselleştirebilmiş değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'nın merkezi planlama ve aşırı düzenleme modelinin başarısız olduğunu savunan Müller, ABD ve Çin gibi rakiplerin Avrupa'nın bu zayıflığından faydalanarak lider konuma yükseldiğini belirtti.

AB'nin 2035 yılı için planladığı içten yanmalı motor yasağını esnetme önerilerine de değinen VDA Başkanı, kağıt üzerindeki vaatlerin yeterli olmadığını söyledi.

Müller, "Emisyon kurallarında yüzde 90'lık bir azalma hedefleyip bunu yeni şartlara ve karmaşık gereksinimlere bağlamak, sektöre hiçbir rahatlama sağlamadığı gibi planlama güvenliğini de yok ediyor. Teknolojik serbestlik sadece vadedilmemeli, uygulamaya geçirilmelidir." dedi.

"Zihniyet değişikliği ve karar alma cesareti olmadan bu krizden çıkış mümkün değil"

Gerçek reformların önündeki en büyük engelin "tartışma yeteneğinin kaybı" olduğunu ifade eden Müller, yapıcı önerilerin siyasi çıkarlar uğruna kasıtlı olarak yanlış anlaşıldığını savundu.

Müller, "Popülistlerin bir aracı olan kasıtlı yanlış anlama taktiği, artık sosyal medya algoritmalarıyla beslenerek reformların önünde bir blokaj oluşturuyor. Zihniyet değişikliği ve karar alma cesareti olmadan bu krizden çıkış mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Zorlukların büyüklüğüne rağmen Almanya'nın inovasyon kapasitesine ve nitelikli iş gücüne güvendiğini belirten Müller, "Güçlü KOBİ yapımız ve endüstriyel yetkinliğimizle küresel standartları belirleyecek konumdayız. Ancak bunun için güvensizliğe dayalı aşırı düzenlemelerden kurtulmalı ve piyasa odaklı teşviklere yönelmeliyiz." diyerek sözlerini tamamladı.

