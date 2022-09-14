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Ekonomi

Alman hükümeti, enerji krizi nedeniyle mali yapısı bozulan Uniper'i kamulaştırmayı değerlendiriyor

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in kamulaştırılmasını değerlendiriyor.

Bahattin Gönültaş   | 14.09.2022
Alman hükümeti, enerji krizi nedeniyle mali yapısı bozulan Uniper'i kamulaştırmayı değerlendiriyor

Berlin

Alman hükümeti, Avrupa'yı saran enerji krizi sürecinde Finlandiya kamu şirketi Fortum'un çoğunluk hissesine sahip olduğu Uniper'in kamulaştırılmasını değerlendiriyor.

Doğal gaz fiyatlarındaki artış ve Rus teslimatlarındaki düşüşle zor durumda kalan Uniper'in yüzde 30 hissesinin Alman hükümeti tarafından satın alınarak mali destek sağlanması planı onay aşamasında bulunurken, Berlin, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilmek, elektrik üretmek ve konutların ısıtılmasını garanti altına alabilmek için şirketin kamulaştırılması seçeneğini gündemine aldı.

Hükümet, temmuz başında enerji kriziyle birlikte zor duruma düşen ve Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı konumunda bulunan Uniper’in yüzde 30 hissesini alarak, şirkete 7,7 milyar avro sermaye sağlanmasını içeren kurtarma planını kabul etmişti.

Şirketin mali yapısının düzeltilebilmesi için alınan bu kararın, yürürlüğe girmeden önce Avrupa Birliği ve Uniper hissedarları tarafından onaylanması gerekiyor.

Bunlara ek olarak, Alman Kalkınma Bankası da (KfW) Uniper için nisanda yardım kredisini 2 milyardan 9 milyar avroya çıkarmıştı.

Almanya'nın en büyük Rus gazı ithalatçısı konumundaki Uniper, Rusya’dan artık yeterli miktarda tedarik sağlayamaması nedeniyle piyasalardan daha yüksek fiyatlardan aldığı gazı, müşterilerine kriz öncesi yapılan anlaşmalar kapsamında çok düşük fiyatlara satmak zorunda kalması nedeniyle mali açıdan zor bir duruma düşmüştü.

Finlandiya kamu şirketi Fortum, enerji şirketi Eon'dan Uniper'in yüzde 46,6'lık hissesini 2018'de satın almış ve ardından kurtarma paketi görüşmelerine kadarki süreçte hisse payını yüzde 77,9'a çıkarmıştı.

Alman işçi sendikaları, Fortum'un Uniper'i satın almasına ve çoğunluk hisselerini almasına karşı çıkarak, şirketin çıkarlarının çalışanlarının çıkarıyla uyuşmadığı gerekçesiyle Berlin'e şirketin çoğunluk hisselerini geri alması için çağrıda bulunmuştu.

Enerji krizi

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya günlük doğal gaz sevkiyat kapasitesini 27 Temmuz'da yüzde 20'ye düşürmüş ve eylül başında ise tamamen durdurmuştu.

Enerji ithalatında büyük oranda Rusya'ya bağımlı olan ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi konumundaki Almanya, Moskova'nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararı sonrasında bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin endişeler, enerji fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, elektrik temininin kesintiye uğramamasını ve konutların ısınmasını garanti altına alabilmek için politikalar geliştirmeye çalışıyor.

Ülkenin enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Pahalı enerji ve gıda, Almanya'da enflasyonu ağustosta yeniden yaklaşık 50 yılın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu.

Temmuzda yüzde 7,5 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 7,9'a çıkarak, ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oranı gördü.


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