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Ekonomi

Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor

Alman havalimanlarındaki yolcu sayısını salgın öncesi seviyeye çekmek için çalışmalar sürerken yüksek bilet fiyatları ve uçuş iptallerine sebep olan personel sıkıntıları bu çabaları zora sokuyor.

Bahattin Gönültaş   | 30.08.2022
Alman havalimanları salgın öncesi yolcu sayısına ulaşmada zorlanıyor Fotoğraf: Kadir Ilboga/AA

Berlin

Alman Havalimanları Birliği (ADV), temmuz ayına ilişkin Almanya havalimanları yolcu sayısını açıkladı.

Buna göre, havalimanlarının temmuzda ağırladığı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79,1 artarak 17,74 milyon oldu.

Artışa rağmen, temmuzda yolcu sayısı salgın öncesi olan 2019 Temmuz seviyesinin yüzde 28,7 altında kaldı. Bu oran Haziran 2022’de yüzde 27 olarak salgın sonrası en düşük değere gerilemişti. Böylece Alman havalimanlarında yolcu sayısını Kovid-19 salgını öncesi seviyeye ulaştırmada ivme kaybı yaşandı.

Yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılması bekleniyor

ADV ise Kovid-19 salgınının damgasını vurduğu zayıf bir yılın ardından 2022'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının keskin bir şekilde artmasını bekliyor.

Almanya'da 2021 hava yolu yolcu sayısı 80 milyon seviyesinde kalırken, bu yıl rakamın 180 milyona ulaşması bekleniyor.

ADV, yolcu sayısında Kovid-19 öncesi seviyeye en erken 2025'te ulaşılmasını öngörüyor.

Salgın döneminde durma noktasına gelmesinin ardından keskin bir toparlanma yaşayan Alman hava yolu sektörü, personel sıkıntısı ve grevlerle karşı karşıya.

Almanya’daki havalimanları ve hava yolu şirketleri, yer hizmetleri, güvenlik personeli ve uçuş görevlileri dahil tüm alanlarda ciddi bir personel yetersizliğiyle mücadele ediyor.

Ülkede özellikle yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilmiş veya seferin gecikmesinden ötürü yolcular gidecekleri yerlere geç ulaşmıştı.

Bunun üzerine havalimanlarını işleten şirketlerin talebiyle Alman makamları, haziran sonunda Türkiye'den yaklaşık 2 bin işçinin Alman havalimanlarında konuşlandırılmasına yeşil ışık yakmıştı.

Alman Pilot Sendikası Cockpit 31 Temmuz'da, Alman hava yolu şirketi Lufthansa’da çalışan pilotların ücret artışlarında anlaşma sağlanamazsa grev kararı almıştı.

Sendika, pilotlara bu yıl için yüzde 5,5 ücret artışı, gelecek yıldan itibaren ise ücretlerin otomatik olarak enflasyon seviyesine uyarlanmasını talep ediyor.

Sendika ile Lufthansa arasında görüşmeler ise halen devam ediyor.

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