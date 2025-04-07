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Ekonomi

Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten AB'ye, Trump'ın gümrük vergilerine karşı birlikte hareket etme çağrısı

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunarak, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Bahattin Gönültaş  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten AB'ye, Trump'ın gümrük vergilerine karşı birlikte hareket etme çağrısı

Berlin

Habeck, Lüksemburg'da 27 AB üyesi ülkenin ticaret bakanlarının katılacağı toplantı öncesi yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni özel gümrük tarifelerini değerlendirdi.

AB’nin, ABD ile yaşadığı gümrük vergisi anlaşmazlığında güçlü bir pozisyona sahip olduğunu savunan Habeck, AB'nin ABD gümrük vergilerine birlikte yanıt vermesi çağrısında bulundu.

Habeck, AB'nin birlik içinde hareket edip, Trump tarafından bölünmeye izin vermezse güçlü bir konumda olacağına işaret ederek, “Borsalar halihazırda çökmüş durumda ve hasar daha da büyük olabilir. Bu nedenle açık, kararlı ve ihtiyatlı bir şekilde hareket etmek önemlidir. Bu da güçlü bir konumda olduğumuzun farkına varmak anlamına gelir. Amerika ise zayıf bir konumda.” ifadelerini kullandı.

Habeck, "ABD'ye karşı eğer her ülke ayrı ayrı hareket eder ve buradaki kırmızı şarapla, oradaki viski ve çam fıstığıyla ilgili bir sorunla vakit geçirirse, o zaman çabalarımızın hepsi boşa gidecektir.” değerlendirmesinde bulundu.

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