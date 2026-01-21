Dolar
Ekonomi

Alman çelik sektöründe üretim küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye geriledi

Alman çelik endüstrisindeki kriz, geçen yıl derinleşerek üretimi son 16 yılın en düşük seviyesine çekti.

Bahattin Gönültaş  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Alman çelik sektöründe üretim küresel finansal krizden bu yana en düşük seviyeye geriledi

Berlin

Alman Çelik Birliği (WV Stahl), 2025 Almanya ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin ham çelik üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 8,6 azalarak 34,1 milyon ton oldu.

Birlik açıklamasında, 2025’teki 34,1 milyon tonluk üretimin, küresel finans krizinin yaşandığı 2009’daki 32,7 milyon tonluk seviyeden bu yana kaydedilen en düşük miktar olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üretimin üst üste dördüncü kez sektör için kritik eşik kabul edilen 40 milyon tonun altında kaldığı ve kapasite kullanım oranının yüzde 70'in altına düştüğü aktarıldı.

Enerji maliyetleri ve ithalat baskısı krize neden oluyor

WV Stahl Genel Müdürü Kerstin Maria Rippel, açıklamada yer alan değerlendirmesinde, sektörün "resesyon seviyesinde" sıkıştığını ifade ederek düşüşün ithalat baskısı, enerji fiyatları ve düşük talepten kaynaklandığını belirtti.

Alman hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu'nun Asya’dan ithalata karşı geçen yıl çeşitli önlemler almaya başladığını ancak henüz somut bir uygulama gerçekleşmediğini aktaran Rippel, "2026 yılı, Almanya'nın ekonomik geleceğini güvence altına alma yılı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Rippel, enerji fiyatlarının düşürülmesi çağrısı da yaptı.

Rekabette zorlanan sektör işten çıkarma ve üretimi düşürme yoluna giriyor

Avrupa'nın en büyük çelik üreticisi olan Almanya'da, üretimin merkezi konumundaki Duisburg'da Thyssenkrupp Steel ve HKM gibi büyük şirketler faaliyet gösteriyor.

Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunan Alman çelik şirketleri, işten çıkarmalar yapıyor ve üretim kapasitesini düşürüyor.

Dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında yer alan Alman şirketi ThyssenKrupp, 2030’a kadar kapasiteyi azaltmayı ve 27 bin çalışanının yarısını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, yıllık ortalama üretim kapasitesini de 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürmeyi planlıyor.

