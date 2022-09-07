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Ekonomi

Alman alüminyum devi Speira yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimini yüzde 50 azaltacak

Alman alüminyum üreticisi Speira GmbH, Rusya-Ukrayna savaşının sonrasında yükselen enerji fiyatları nedeniyle Almanya’daki alüminyum üretimini yüzde 50 azaltacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş   | 07.09.2022
Alman alüminyum devi Speira yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimini yüzde 50 azaltacak

Berlin

Şirketten yapılan açıklamada, yüksek enerji fiyatları nedeniyle üretimi düşürme kararı alındığı bildirildi.

Almanya'daki Rheinwerk tesisinde alüminyum üretiminin ekim ayından itibaren yüzde 50 azaltılacağı belirtilen açıklamada, üretimi azaltma kararının “Almanya'da artan enerji fiyatlarının sonucu” olarak alındığının vurgulanarak, “Diğer birçok Avrupalı ​​alüminyum döküm tesisiyle benzer zorluklarla karşı karşıyayız. Enerji fiyatları son aylarda çok yüksek seviyelere ulaştı ve yakın zamanda düşmesini beklemiyoruz.” denildi.

Açıklamada, üretim kesintisinin ekim ayı başlarında başlayacağı ve zorunlu işten çıkarmaların planlanmadığı vurgulandı.

Almanya’da enerji maliyetlerindeki artış, enflasyonu yukarı yönlü körüklerken, hane halkı ve şirketler üzerinde de baskıyı artırıyor.

Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, Moskova’nın Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattı üzerinden gaz akışını durdurma kararının tetiklediği sarmal bir enerji kriziyle karşı karşıya bulunuyor.

Doğal gazın aylık vadeli satış fiyatı 25 Ağustos'ta megavatsaat başına 300 avronun üzerine çıkmıştı.

Almanya'da gelecek yıl teslimatlı elektrik kontratının fiyatı, Rusya'nın doğal gaz arzını kısmasıyla 29 Ağustos'ta ilk kez 1.000 avroyu aşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin endişeler enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, Alman hükümeti de bu kış sanayi çarklarının dönmesini, ışıkların açık kalmasını ve evlerin sıcak kalmasını sağlamak için çabalıyor.

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