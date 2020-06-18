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Ekonomi

Albayrak: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Turkcell ortaklığının küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacağını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 18.06.2020
Albayrak: Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell ortaklığı tarihi bir performans ortaya koyacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF), Turkcell'in yüzde 26,2 oranında hissedarı olmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Albayrak, "TVF'nin, Turkcell'in değerine değer katıp daha da büyüteceğinden eminim. TVF ve Turkcell ortaklığı küresel ticarette ve iş dünyasında tarihi bir performans ortaya koyacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. 

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