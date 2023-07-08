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Ekonomi

Aksaray'da hibeden yararlanan çiftçi, 20 tonluk sebze üretimini 100 tona çıkardı

Aksaray'da tarımsal destek ve hibe projelerinden yararlanan sebze üreticisi 20 tonluk üretimini 100 tona çıkardı.

Adem Koçak  | 08.07.2023 - Güncelleme : 08.07.2023
Aksaray'da hibeden yararlanan çiftçi, 20 tonluk sebze üretimini 100 tona çıkardı Fotoğraf: Adem Koçak/AA

Aksaray

Aksaray'ın merkez Laleli Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Ulu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile KOP İdaresinin hibe projelerinden yararlanarak sera alanını genişletip sebze üretimini arttırdı.

Ulu, 200-400 metrekare alanlara sahip seralarını, yararlandığı hibe ve tarım destek projeleri ile genişleterek 5 bin metrekare alana çıkarırken, buradaki üretimini de 20 tondan 100 tona ulaştırdı.

Aksaray'da 30 yıldır sebze üretimi yapan Ulu, AA muhabirine yaşadıkları bölgenin toprak ve iklim yapısı bakımından örtü altı olarak adlandırılan sera üretimine uygun olduğunu söyledi.

Ulu, kendilerine ait evin yanında küçük bir alanda başladıkları sebze üretimini modern tarım uygulamaları ile artırdıklarını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve KOP İdaresinin hibe projelerinden yararlanarak 5 bin metrekare alanda seralar kurduklarını anlatan Ulu, "Yılın 12 ayı üretim yapıyoruz. Eşim ve çocuklarım ile başladığımız sebze üretiminde yaz sezonunda 10 kişiye de istihdam sağlıyoruz. Seralarımızda salatalık, salkım domates, çanak domates üretiyoruz. Kış döneminde ise ıspanak, yeşil soğan gibi sebzeleri üretiyoruz. 20 ton olarak başladığımız üretimimiz şu anda 100 tona ulaştı. Pazar sorunumuz da yok." dedi.

Ürünlerinde kimyasal ilaç kullanmadıklarını aktaran Ulu, seraların içine yerleştirdikleri bombus arıları ile ürünlerin doğal yollardan tozlaşmasını sağladıklarını sözlerine ekledi.

Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav da Aksaray'da son yıllarda örtü altı yetiştiriciliğinin artış gösterdiğini söyledi.

Saklav, Tarım Bakanlığı, Aksaray Valiliği ve KOP İdaresi tarafından yüzde 70'i hibe sera projelerinden son 5 yılda yararlanan üretici sayısının 100'ü geçtiğini bildirdi.

Tarımsal destekler ile kentte üretim çeşitliliğinin arttığını ifade eden Saklav, "Aksaray'da örtü altı seralar kurulmasıyla üreticimiz yılın 12 ayı üretim yapabilme imkanı bulmuştur. Kapalı alanda üretimini gerçekleştiren üreticimiz hastalık ve zararlıları kontrol altına alabilmekte bu da üretim miktarını çok artırmaktadır. Aynı zamanda ailesinin geçimini de bu hibeli seralardan sağlamaktadır. Amacımız bu seraların sayısını arttırarak çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmaktır." diye konuştu.

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